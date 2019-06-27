"الطفل فان ديك".. حطم رقم سيدورف وأراد مدافع "يونايتد" قتل موهبته

نجح ليفربول الإنجليزي في خطف موهبة المنتخب الهولندي للشباب تحت 19 عاما، بعد تعاقده مع المدافع سيب فان دن بيرغ "17 عاما" قادما من صفوف زفوله الهولندي، في صفقة وصفتها الصحافة الإنجليزية بالمميزة، للموهبة التي يتمتع بها اللاعب الملقب بـ "الطفل فان ديك".

وحسم ليفربول صفقة سيب فان دن بيرغ بعقد طويل الأمد، بعدما عملت عدة أندية من أجل الحصول على توقيعه، إلا أن المدافع الذي تبلغ قيمته 4.4 مليون جنيه إسترليني فضل الانتقال إلى بطل دوري أبطال أوروبا على أندية بايرن ميونخ وبورسيا دورتموند الألمانيين وسامبدوريا الإيطالي وأياكس و آيندهوفن الهولنديين.

تعتبر قيمة سيب فان دن بيرغ قياسية بالنظر إلى عمره "17 عاما"، وتتوقع وسائل الإعلام أن يكون خليفة الدولي الهولندي فان ديك مدافع ليفربول، لذلك أطلقت عليه لقب "الطفل فان ديك".

وأصبح سيب فان دن بيرغ أول صفقة تأتي إلى ملعب "أنفيلد" في فترة الانتقالات الصيفية، بعد تتويج ليفربول باللقب القاري، ولا يتمتع المدافع الشاب بسمعة كبيرة في أوروبا يعتبر لاعبا غير معروف في إنجلترا أيضا.

وبرز سيب فان دن بيرغ في هولندا بسبب لون شعره وموهبته، وترعرع في أكاديمية نادي زفوله الهولندي، ويعد أصغر لاعب شارك في الدوري الهولندي في آخر 60 عاما، قبل أن يحطم رقم مواطنه كلارنس سيدورف كأصغر لاعب يشارك في أكثر من 10 مباريات بالدوري الهولندي.

وشارك خلال الموسم المنصرم في 15 مباراة بالدوري، ونجح بنسبة 100% في تدخلاته، لكنه يعاني من مشكلة في التدخلات الهوائية، حيث كسب 40% من الكرات العالية من الخصم، وأشارت التقارير الإنجليزية إلى أن سيب فان دن بيرغ سينضم إلى فريق 23 سنة في ليفربول على أن يتطور بعد ذلك، لكنه سيشارك في المعسكر الصيفي للفريق الأول.

وكشفت الأخبار أن سبب مغادرته لناديه السابق، تعود إلى أن ياب ستام، المدافع السابق للمنتخب الهولندي ومانشستر يونايتد وميلان، لم يقتنع بموهبة اللاعب ووضعه على دكة الاحتياط بعدما تولى زمام الأمور الفنية، الأمر الذي جعل المدافع الشاب يفكر في مغادرة النادي من أجل الحصول على دقائق لعب أعلى.