"محادثات" بين إندونيسيا وأستراليا لاستضافة كأس العالم

المصدر: جاكرتا - أ ف ب

أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم يوم الخميس أنه يجري محادثات أولية مع أستراليا لتقديم ملف مشترك لاستضافة نهائيات كاس العالم 2034.

وتناقشت الدولتان الجارتان الاقتراح المحتمل على هامش اجتماع خاص لاتحاد دول جنوب شرق آسيا لكرة القدم في لاوس الأسبوع الماضي.

وأفاد غاتو ويداغدو المتحدث باسم الاتحاد الإندونيسي وكالة "فرانس برس": في الاجتماع وافقنا على الانضمام إلى إستراليا لمتابعة ملف استضافة كأس العالم. في المقابل لم يصدر أي تعليق من الجهات الرسمية الأسترالية.

وأكد ويداغدو أن اتحاد بلاده أجرى محادثات مع نظيره الأسترالي بعد انسحاب تايلاند من ملف مشترك مع إندونيسيا لاستضافة نهائيات كأس العالم.

وتأتي المحادثات بين إندونيسيا وأستراليا بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان - او - تشا أن 10 دول من اتحاد دول جنوب شرق آسيا وافقت على الترشح لاستضافة مونديال 2034. وليس من الواضح ما هو تأثير ترشح هذه الدول على ملف الاستضافة المحتملة لأستراليا وإندونيسيا.

وأشار ويدادغو إلى أن إندونيسيا تستعد أيضا للتعاون مع أستراليا من أجل الترشح لاستضافة مونديال 2021 لما دون 20 عاما، ونظمت نسخة واحدة من نهائيات كأس العالم في القارة الآسيوية عندما استضافت اليابان وكوريا الجنوبية مونديال 2002.