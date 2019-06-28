الدوري الألماني ينطلق في 16 أغسطس

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم يوم الجمعة جدول مباريات الدوري لموسم 2019 - 2020، الذي يفتتح بلقاء بايرن ميونخ حامل لقب الدوري أمام هرتا برلين في 16 أغسطس.

وبعد خوض المباراة الأولى أمام هيرتا برلين، يحل بايرن ميونخ في المرحلة الثانية ضيفا على شالكة، وصيف بطل الدوري الألماني (بوندسليغا) عام 2018 .

كذلك يستهل بوروسيا دورتموند وصيف بطل الدوري مشواره في الموسم الجديد على ملعبه، حيث يستضيف أوغسبورغ في المرحلة الأولى، لكنه سيحل ضيفا على كل من شالكة وبايرن ميونخ في أواخر أكتوبر ومنتصف نوفمبر.

وبعدها يستضيف بوروسيا دورتموند، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف بايرن، الفريق البافاري في المرحلة الثامنة والعشرين من "البوندسليغا" في أبريل بعد ايام من استضافة شالكة.

أما الفرق الثلاثة الصاعدة لدوري الدرجة الأولى، فستواجه بداية صعبة أمام فرق تشارك في المنافسات الأوروبية، حيث يلتقي يونيون برلين مع لايبزغ وكولون مع فولفسبورغ وبادربورن مع باير ليفركوزن.

وتقام مباراة ديربي برلين الأولى، بين يونيون برلين وهيرتا برلين، في أوائل نوفمبر، وتستمر منافسات الموسم حتى 16 مايو، بينما تستمر الأجازة الشتوية بين 23 ديسمبر و16 يناير.