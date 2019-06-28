تجدد إصابة نابي كيتا بسبب تدخلات النيجيريين

أعلن منتخب غينيا لكرة القدم يوم الجمعة أنه لا يضمن مشاركة مهاجم ليفربول في آخر مباريات الفريق في دور المجموعات أمام بوروندي والتي يتعين على غينيا الفوز فيها للحصول على فرصة للتأهل إلى دور الستة عشر في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر.



ولعب كيتا أساسيا لأول مرة منذ ما يقرب من شهرين في المواجهة أمام نيجيريا في المجموعة الثانية في الإسكندرية يوم الأربعاء الماضي لكنه اضطر إلى الخروج بعد 70 دقيقة من المباراة التي انتهت بخسارة غينيا 1-صفر.



كما شارك كيتا بديلا في التعادل 2-2 مع مدغشقر يوم السبت الماضي في أول ظهور له منذ الإصابة التي لحقت به في مباراة ليفربول ضد برشلونة بدوري أبطال أوروبا في 12 مايو.



وذكر الاتحاد الغيني لكرة القدم في بيان: دفع كيتا ثمن عدة تدخلات قوية أمام نيجيريا وخضع لفحص طبي يوم الخميس، رغم عدم وجود إصابة خطيرة إلا أن نابي ليس واثقا من قدرته على المشاركة أمام بوروندي. غادر الفندق لمواصلة تلقي العلاج بينما خاض باقي أفراد المنتخب التدريب يوم الجمعة.



وستلعب غينيا أمام بوروندي يوم الأحد في القاهرة وتحتاج إلى الفوز حتى تتاح لها فرصة التأهل لأدوار خروج المغلوب.