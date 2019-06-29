الروسي تشيريشيف يترك فياريال وينضم إلى فالنسيا

توصل ناديا فالنسيا وفياريال الإسبانيان لاتفاق يوم السبت بشأن انتقال لاعب خط الوسط الروسي دينيس تشيريشيف من فياريال إلى فالنسيا بعدما تألق في صفوف فالنسيا الموسم الماضي على سبيل الإعارة، على أن يوقع العقد رسمياً خلال الأيام المقبلة.

ويحصل فياريال على ستة ملايين يورو مقابل الاستغناء عن اللاعب الذي خاض مع فالنسيا 49 مباراة في الموسم الماضي، وسجل خلالها سبعة أهداف، بعدما تعاقد معه على سبيل الإعارة الموسم الماضي إثر تألقه في كأس العالم 2018.

وساهم اللاعب الروسي في إنهاء فالنسيا الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الإسباني ليضمن الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما توج الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا بالفوز على برشلونة في المباراة النهائية.

وكان تشيريتشيف لعب لفالنسيا نصف موسم على سبيل الإعارة من ريال مدريد في موسم 2015 - 2016 قبل الانتقال لفياريال.