بالركلات الترجيحية.. تشيلي تهزم كولومبيا وتبلغ نصف نهائي كوبا أميركا

صعدت تشيلي حاملة اللقب إلى قبل نهائي كأس كوبا أميركا لكرة القدم يوم الجمعة بعد الفوز 5-4 على كولومبيا بركلات الترجيح عقب التعادل دون أهداف في ملعب كورنثيانز.

وسجل أليكسيس سانشيز ركلة الترجيح الحاسمة لتشيلي بعدما أهدر وليام تيسيو الركلة الخامسة لمنتخب كولومبيا. وتم إلغاء هدفين لتشيلي، الفائزة باللقب في 2015 و2016 بركلات الترجيح، بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد.

وستلعب تشيلي في قبل النهائي مع أوروغواي أو بيرو يوم الأربعاء المقبل، بينما تقام المباراة الأخرى بين البرازيل صاحبة الأرض والأرجنتين في قمة مرتقبة.