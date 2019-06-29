جنوب إفريقيا تحقق فوزها الأول في كأس إفريقيا

حقق منتخب جنوب إفريقيا فوزه الأول بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 في مصر بفوزه 1-صفر على ناميبيا يوم الجمعة.

وسجل بونغاني زونغو لاعب وسط أميان الفرنسي هدف اللقاء الوحيد من ضربة رأس بعد أن أفلت من الرقابة خلال ركلة ركنية في الدقيقة 68.

وعوضت جنوب افريقيا، بطلة 1996، خسارتها في اللقاء الأول 1-صفر أمام ساح العاج بينما خسرت ناميبيا، التي تشارك في البطولة للمرة الثالثة في تاريخها، للمباراة الثانية على التوالي بنفس النتيجة بعد لقاء المغرب.

وتتساوى جنوب إفريقيا الآن مع ساحل العاج برصيد ثلاث نقاط خلف المغرب الذي ضمن التأهل لدور 16 بعد الفوز 1-صفر على ساحل العاج في وقت سابق. وفي الجولة المقبلة يلعب المغرب ضد جنوب إفريقيا، وتلتقي ناميبيا مع ساحل العاج.