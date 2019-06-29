شالكه يستغني عن خدمات الجزائري بن طالب

أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم يوم السبت، الاستغناء عن خدمات لاعبي خط الوسط الجزائري نبيل بن طالب والأوكراني ايفجن كونوبليانكا والمدافع المغربي حمزة منديل.

وقال يوخن شنايدر مدير الكرة بنادي شالكه في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت، إنه جرى إبلاغ اللاعبين الثلاثة بالبحث عن فريق آخر يمكنهم الانضمام إليه.

وكان الأوكراني الدولي كونوبليانكا قد انضم إلى شالكه قادما من إشبيلية الإسباني في 2016، بينما انضم لاعب الظهير الأيسر منديل قبل عام واحد قادما من ليل الفرنسي، وانضم بن طالب إلى شالكه في 2016 قادما من توتنهام الإنجليزي. وكان من الفترض أن يستمر عقدا بن طالب وكونوبليانكا حتى عام 2021، وعقد منديل حتى عام 2023.

وكان شالكه قد توصل إلى اتفاق يوم الجمعة لبيع المهاجم بريل إمبولو (22 عاماً) إلى بوروسيا مونشنغلادباخ، الذي سيوقع عقدا مع اللاعب لمدة أربعة أعوام تنتهي في 2023.

وكان إمبولو قد انضم إلى شالكه في 2016 قادما من بازل السويسري وقضى ثلاثة أعوام مع النادي الألماني.