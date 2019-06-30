أدريان رابيو يصل تورينو قبل توقيع عقده مع يوفنتوس

وصل اللاعب الدولي الفرنسي أدريان رابيو إلى تورينو لإتمام صفقة انتقاله من فريقه الحالي باريس سان جيرمان إلى يوفنتوس بعد انتهاء عقده، بحسب ما أورد بطل الدوري الإيطالي في الأعوام الثمانية الأخيرة على موقعه في تويتر.

ونشر يوفنتوس على موقعه يوم الأحد صورة للاعب الفرنسي واتبعها بـ "أدريان رابيو وصل إلى تورينو"، ما يوحي عن قرب إتمام صفقة انتقاله من العاصمة الباريسية إلى تورينو.

وأرفق فريق "السيدة العجوز" الخبر في وقت لاحق بعدة صور للاعب الدولي الفرنسي وهو يهم بالنزول من طائرة في مطار تورينو. واوحى ما نشره يوفنتوس بأن اللاعب سيخضع للفحص الطبي الاثنين.

وتؤكد وسائل الإعلام الإيطالية أن اللاعب الدولي الفرنسي الموقوف مع فريقه منذ ديسمبر الماضي على خلفية عدم تجديد عقده، توصل إلى اتفاق مع النادي الإيطالي بشأن انتقاله إلى صفوفه لمدة خمسة أعوام مع مكافأة عند التوقيع بقيمة 10 ملايين يورو.

وكان فريق سان جيرمان اوقف رابيو عن اللعب بسبب رفضه تجديد عقده الذي يصل إلى نهايته يوم الأحد، وأبعد عن الفريق الأول في ديسمبر الماضي. ولكن بدءا من الاثنين سيكون بإمكان رابيو التعاقد مع أي ناد من خياره بموجب عقد حر.

ويسعى رابيو، في سن الـ 24 عاما، لإطلاق مسيرته الكروية مجددا مع يوفنتوس، حيث سيلعب إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتحت إشراف المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري العائد أخيرا الى بلاده لتدريب اليوفي بعد عام قضاه مع تشيلسي الإنجليزي قاده خلاله للفوز بمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" واحتلال المركز الثالث في الدوري المحلي المؤهل لدوري الأبطال الأوروبي الموسم المقبل.

وسيجاور رابيو الذي خاض ست مباريات دولية مع منتخب "الديوك"، زميله السابق في سان جيرمان بلاز ماتويدي، على الرغم من أن وسائل إعلام إيطالية ترجح رحيل الأخير عن النادي.