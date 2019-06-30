إيتو يشيد بتنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019

أثنى الكاميروني صامويل إيتو على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعلى رئيسه أحمد أحمد وعلى مصر بسبب نجاح تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال إيتو، في مؤتمر صحافي مشترك مع النجم السنغالي السابق الحاجي ضيوف وقائد منتخب مصر سابقا أحمد حسن يوم الأحد باستاد القاهرة: أتوجه بالشكر لرئيس الكاف على إقامة البطولة بـ24 منتخبا. المنافسة تجري في أفضل الظروف، أشكره أيضا لأنه سمح لنا بالاحتفال بالكرة الإفريقية.

وأضاف: أشكر الجميع على كل ما يبذلونه من أجل إنجاح هذه الدورة. فخور جدا بالظروف التنظيمية، الأمن متوفر والملاعب على درجة عالية من الجودة. هذه هي إفريقيا.

واعتبر ايتو، إقامة بطولة كاس أمم إفريقيا في فصل الصيف (بين يونيو ويوليو فكرة جيدة، مشيرا إلى أن إقامة الدورة في الشتاء كانت ستؤثر على حضور اللاعبين الأفارقة الذين يلعبون في أوروبا، بسبب خشيتهم على فقدان أماكنهم مع أنديتهم.

وتابع: لو لعبت هذه البطولة في الشتاء ما كنا لنرى كل هذه النجوم التي جاءت إلى هنا. المستوى عالي جدا، وهو ما يسمح بتقديم مباريات كبيرة. كرة القدم الإفريقية تتطور بشكل مذهل وهذه البطولة تحتفظ بمفاجآت كبيرة، كنت أتوقع الظهور الجيد لأوغندا، وزيمبابوي وبنين، وحتى غينيا بيساو سيطرت على مباراتها أمام بنين التي رشحها الجميع للفوز.

واعتبر إيتو، أن منتخب تونس لم يدخل أجواء البطولة، وأن منتخب المغرب حقق المطلوب، داعيا إلى احترام خيارات المدرب هيرفي رينار.

من جهة أخرى، أوضح إيتو أن قرار الكاف بسحب تنظيم البطولة الحالية من الكاميرون، قبله الشعب والحكومة في بلاده، مشيرا إلى أن الكاميرون ستقدم بطولة كبيرة في 2021، وستكون الفرصة مواتية للاحتفال بالكرة الإفريقية مرة أخرى.

كما شدد على أن الكرة الإفريقية تحتاج لمسؤولين أكفاء قادرين على ضمان استقلالية الاتحادات الكروية وجلب الأموال لتحقيق هدف التطوير، داعيا الحكومات لتجهيز المنشآت الرياضية ومرافقة هذا التطور.