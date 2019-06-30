عودة غانا غي لتشكيلة السنغال.. وغياب ندياي وسابالي

قال أليو سيسي مدرب السنغال إن لاعب الوسط المؤثر إدريسا غانا غي سيعود لتشكيلة الفريق أمام كينيا يوم الاثنين في ختام مباريات دور المجموعات في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم عقب تعافيه من الإصابة لكن الفريق تعرض للمزيد من الإصابات في صفوفه.

وغاب غي عن الخسارة 1-صفر أمام الجزائر ضمن المجموعة الثالثة يوم الخميس الماضي بالإضافة إلى ساليف ساني وإسماعيليا سار وأرجع سيسي أحد أسباب الخسارة لغيابهم.

وسيعود سار أيضا للتشكيلة لكن ساني لا يزال يعاني من الإصابة في الكاحل التي تعرض لها خلال الفوز على تنزانيا في المباراة الافتتاحية للفريق يوم الأحد الماضي.

ويخضع سار للعلاج مع زميله لاعب الوسط ألفريد ندياي والمدافع يوسف سابالي وكلاهما أصيب خلال الخسارة أمام الجزائر. ويعاني ندياي من إصابة في ركبته بينما يشكو سابالي من ألم في كعبه.

ويدخل الفريقان المباراة على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة ويملك كل منهما ثلاث نقاط من مباراتين ويتطلعان لاحتلال المركزين الأول أو الثاني لضمان التأهل لدور الستة عشر رغم بلوغ أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث للدور التالي أيضا.

وتحسر سيسي مرة أخرى على طريقة خسارة فريقه أمام الجزائر حيث عانى الفريق من ضغط المنافس لكنه قال إن فريقه كان يستحق التعادل في أحد أكثر مباريات البطولة قوة وإثارة.



وأضاف للصحفيين بعد مشاهدة المباراة "حصول كل فريق على نقطة كانت ستكون نتيجة عادلة، لدي فكرة أكثر دقة بشأن قدرتنا لكن لن نتبع نهجا جديدا أمام كينيا فقط سنهاجم للتأكد من تحقيق الفوز".