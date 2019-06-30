"ركلات الترجيح" مفتاح تشيلي لتحقيق الإنجاز التاريخي

لم يكن منتخب تشيلي مصنفا من القوى العظمى في كأس كوبا أميركا لكرة القدم وكان يخرج من دور المجموعات في معظم النسخ لكنه يعيش حاليا أفضل فترة في تاريخه ويبدو مرشحا لتحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي ويستند في ذلك على براعته في "ركلات الترجيح".



وتأهلت تشيلي للدور قبل النهائي في النسخة الحالية في البرازيل بتغلبها بركلات الترجيح على كولومبيا لتواصل تفوقها في التسديد من علامة الجزاء على نحو مذهل.



وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية أن تشيلي نجحت في تنفيذ 16 من آخر 17 ركلة ترجيح وفازت في آخر أربع مواجهات بعد الاحتكام لهذه الركلات عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي.



وحسمت تشيلي لقب آخر نسختين على حساب الأرجنتين بركلات الترجيح في نهائي 2015 و2016 وأجبرت ليونيل ميسي على البكاء ثم الاعتزال الدولي قبل التراجع عن قراره.



وينسب الفضل في تألق تشيلي في السنوات الأخيرة إلى جيل مميز من اللاعبين وفي مقدمتهم أليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال واستفادت من قدرات المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا الذي صقل مواهبهم في الفترة بين 2007 و2011 لكن "ركلات الحظ" كما يصفها كثيرون لعبت دورا كبيرا أيضا في رحلة صعود تشيلي.



ووصلت تشيلي إلى نهائي كأس القارات 2017 في أول مشاركة لها بالبطولة بعد أن أطاحت بالبرتغال بطلة أوروبا من قبل النهائي بركلات الترجيح أيضا. وفي آخر أربع مواجهات حسمتها تشيلي بركلات الترجيح كانت نسبة فاعلية أليكسيس سانشيز وزميله تشارلز أرانغيز 100 في المئة.



وستلتقي تشيلي في قبل النهائي مع بيرو، التي تغلبت على أوروغواي بركلات الترجيح في دور الثمانية، على أمل مواجهة البرازيل أو الأرجنتين في المباراة الختامية.



ولم يسبق أن حقق فريق لقب كأس كوبا أميركا، التي يعود تاريخها لعام 1916، ثلاث مرات متتالية.