أحمد موسى: هدفي الفوز بمونديال 2022.. وسأختفي بعد الاعتزال

كشف الدولي النيجيري، أحمد موسى، جناح نادي النصر السعودي، أنه يطمح للفوز بالنسخة المقبلة لكأس العالم 2022، وذلك قبل إنهاء مسيرته الرياضية، مؤكدا أنه سيكون بعيدا عن عالم كرة القدم بعد اعتزاله عقب المونديال.

ويشارك صاحب الـ 26 عاما مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا 2019 بمصر، وضمن منتخب "النسور" التأهل إلى ثمن نهائي البطولة، على الرغم من خسارتهم، يوم الأحد، أمام مدغشقر بهدفين دون مقابل في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.

ويعتبر أحمد موسى أول لاعب نيجيري يسجل أكثر من هدف في إحدى مباريات كأس العالم، بعدما أحرز هدفين في مرمى الأرجنتين خلال مونديال البرازيل 2014، وأيضا هز شباك آيلسندا مرتين في كأس العالم 2018 في روسيا.

وحول طموحاته المقبلة مع منتخب "النسور الخضراء"، قال موسى في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" النيجيرية: هدفي الفوز بمونديال 2022، أريد أن أختم مسيرتي بتحقيق هذا اللقب كلاعب كبير، وكأس العالم المقبلة هي الفرصة الأخيرة لدي، لأنني لن ألعب بعد ذلك كرة القدم إلى الأبد، وسوف أترك مجال كرة القدم بعد 2022 لأبقى مع عائلتي.

واستبعد الجناح النيجيري أن يتجه إلى مجال التدريب بعد اعتزال اللعب، مضيفا: لن أتجه إلى التدريب مهما كانت القيمة المعروضة لذلك، ولن أكون وكيلا للاعبين أيضا، وبالنسبة لي ليس من المنطقي أن أعود إلى كرة القدم بعد كل هذه المدة الطويلة في الملاعب، والشيء الصحيح الذي ينبغي علي فعله هو قضاء بقية حياتي مع أسرتي.

ويتطلع أحمد موسى إلى الفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في مسيرته، بعدما توج بلقب نسخة 2013 في جنوب إفريقيا، لكن منتخب بلاده لم يتأهل إلى بطولتي 2015 و2017، ولكنه يأمل أن يتمكن من الحصول على لقب نسخة 2019 في مصر.

وذكر: أحلم بتحقيق لقب النسخة الحالية في مصر، لقد فزت بكأس الأمم الإفريقية في 2013، وتحقيقه للمرة الثانية سيكون أمرا رائعا، لأنه لا يوجد لاعب في نيجيريا لديه مثل هذا السجل.

ونفى موسى وجود أي خلاف بينه وبين قائد المنتخب جون أوبي ميكيل، بعدما سحبت الشارة من أحمد موسى ومنحت إلى ميكيل، موضحا: نشأنا سويا في شوارع لاغوس، ولدينا علاقة قوية وأكن له كل الاحترام، وأثبت ميكيل أنه مؤهلا ليكون قائدا للمنتخب، وعلي أن أمنحه الاحترام، ويجب أن نعمل سويا من أجل مصلحة المنتخب.