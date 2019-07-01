الأوروغوياني غودين يعزز دفاع إنتر ميلان

قال إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم يوم الاثنين إنه ضم دييغو غودين المدافع السابق لأتلتيكو مدريد في عقد يمتد لثلاث سنوات.

وذكر اللاعب البالغ من العمر 33 عاما في مايو الماضي أنه سيترك النادي الإسباني عقب تسع سنوات قضاها معه وذلك عندما ينتهي عقده في يونيو الماضي.

وقال إنتر "يعلن نادي إنتر ميلان أنه تم إبرام عقد مع دييغو غودين يمتد حتى 30 يونيو 2022".

وخاض لاعب منتخب أوروغواي، الذي انضم لأتلتيكو قادما من فياريال في 2010، 389 مباراة مع النادي وانتزع أول لقب لدوري الدرجة الأولى الاسباني خلال 18 عاما بضربة رأس في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع برشلونة في 2014.

وفاز غودين أيضا بلقب الدوري الأوروبي مرتين إضافة لكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الاسبانية وثلاثة ألقاب لكأس السوبر الأوروبية مع أتلتيكو إضافة لبلوغه نهائي دوري ابطال أوروبا 2014 و2016 حيث خسر في المرتين أمام ريال مدريد.