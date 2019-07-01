برشلونة يبيع عقد سواريز مقابل 16 مليون يورو

أعلن نادي برشلونة الإسباني بيع عقد لاعب الوسط دينيس سواريز إلى سلتا فيغو مقابل 16 مليون يورو، ووقع اللاعب عقداً لمدة 4 مواسم مع النادي الذي شهد بدايته في عالم كرة القدم.

وقال برشلونة في بيان إن سلتا فيغو المنتمي إلى مقاطعة غاليسيا في إسبانيا سيدفع 12.9 مليون يورو بالإضافة إلى 3.1 متغيرات من أجل الحصول على خدمات لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاماً.

ولعب سواريز مع برشلونة 71 مباراة في مختلف البطولات منذ عودته إليه صيف 2016، لكنه لم يستطع الحصول على خانة أساسية، وخرج منتصف الموسم الماضي بنظام الإعارة إلى أرسنال اللندني.

وبدأ دينيس سواريز مشواره مع سلتا فيغو قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي وبعده برشلونة (ب) وعقب ذلك رحل إلى إشبيلية وفياريال، وعاد مجدداً إلى الفريق الأول.