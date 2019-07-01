بوروسيا دورتموند يخطف موهبة برشلونة

المصدر: دوسلدورف - د ب أ

أعلن نادي بوروسيا دورتموند وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم، يوم الاثنين، أنه تعاقد مع المدافع ماتيو موري، في صفقة انتقال حر من برشلونة الإسباني.

وقال مايكل زورك مدير الكرة ببوروسيا دورتموند في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت: ماتيو موري موهبة دفاعية من الطراز الأول من أكاديمية برشلونة، يتمتع بقدرات فنية استثنائية.

وأضاف: نعتبر هذه واحدة من الصفقات للمستقبل، ونتطلع بحماس شديد إلى تطوير ماتيو ليصبح جزءا من الفريق الأول.

وتوج لاعب الظهير الأيمن موري (19 عاما) ضمن صفوف المنتخب الإسباني تحت 17 عاما بلقب البطولة الأوروبية.

وقال موري: بوروسيا دورتموند نادي رائع، ولديه حماس كبير إزاء الشباب. إنني واثق من أنني سيكون لدي الكثير لأقدمه لهذا الفريق على مدار أعوام مقبلة.

وبات موري خامس صفقة لدورتموند منذ نهاية الموسم الماضي، حيث تعاقد النادي بالفعل مع نيكو شولز (هوفنهايم) وثورجان هازارد (بوروسيا مونشنغلادباخ) وجوليان براندت (باير ليفركوزن) وماتس هاميلز (بايرن ميونخ).