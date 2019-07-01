بينيتز: الاختلاف مع إدارة نيوكاسل سبب رحيلي

كشف رفائيل بينيتز، يوم الاثنين، أنه لم يكن يرغب في الرحيل عن نيوكاسل يونايتد لكنه شعر بأن إدارة النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لا تشاركه نفس الرؤية.

وذكر نيوكاسل يونايتد الشهر الماضي أن بينيتز سيترك منصبه عقب نهاية عقده في 30 يونيو. وكان من المتوقع أن يغادر المدرب الإسباني موقعه عقب فشله في التوصل لاتفاق لتمديد عقده مع مايك آشلي مالك الفريق على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وتعاقد المدرب السابق لليفربول وريال مدريد مع نيوكاسل في مارس 2016 لكنه فشل في إنقاذ الفريق من الهبوط وظل بنيتز مع الفريق في دوري الدرجة الثانية وقاده للعودة لدوري الأضواء في الموسم التالي. وأنهى الفريق في المركز العاشر في أول موسم له بعد العودة للدوري الممتاز وفي المركز 13 الموسم الماضي.

وشكر بينيتز الجماهير على ثلاث سنوات رائعة ومثيرة واتسمت بالتحدي في بعض الأوقات. وأتبع: كنت أود البقاء لكنني لم أكن أريد فقط أن أوقع على تمديد عقد، ولكنني كنت أريد أن أكون جزءا من مشروع، لكن لسوء الحظ، بدا واضحا لي وبشكل متزايد بأن هؤلاء المتواجدون على قمة إدارة النادي لا يتقاسمون معي نفس الرؤية.