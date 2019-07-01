تشيلسي الإنجليزي يستغني عن خدمات 5 لاعبين

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين رحيل خمسة من لاعبيه عن صفوف الفريق هذا الصيف، حيث لم يجر تجديد التعاقد معهم.

وأوضح النادي أن المهاجم غونزالو هيغوايين من بين اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق، حيث لم يجدد تشيلسي عقد إعارته من يوفنتوس الإيطالي.

وسجل هيغواين ثلاثة أهداف فقط خلال عدد محدود من المباريات شارك فيها منذ انضمامه إلى تشيلسي بعقد إعارة في يناير الماضي، كذلك يرحل قائد الفريق غاري كاهيل، المتوج مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا 2012، بعد سبعة أعوام ونصف العام قضاها ضمن صفوفه.

وأعلن النادي أيضا أن قائمة الراحلين عن الفريق ضمت حارس المرمى روب غرين وإدواردو وكايل سكوت.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه تشيلسي مفاوضات لتعيين فرانك لامبارد، لاعب خط وسطه السابق والمدرب الحالي لديربي كاونتي، مديرا فنيا للفريق خلفا لماوريسيو ساري الذي انتقل لتدريب يوفنتوس.