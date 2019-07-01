روما يتعاقد مع سبيناتزولا.. ويعلن رحيل بليغريني ومانولاس

قال روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إنه ضم ليوناردو سبيناتزولا من غريمه المحلي يوفنتوس فيما سيرحل المدافع لوكا بليغريني في الاتجاه المعاكس.

وأضاف روما في بيان أن سبيناتزولا البالغ عمره 26 عاما وقع عقدا لمدة أربعة مواسم. وسيدفع النادي 29.5 مليون يورو ليوفنتوس فيما سيحصل على 22 مليون يورو مقابل رحيل بليغريني البالغ عمره 20 عاما إلى بطل الدوري الإيطالي.

وأشار روما إلى أن المدافع اليوناني كوستاس مانولاس انتقل إلى نابولي مقابل 36 مليون يورو بعد خمسة مواسم مع نادي العاصمة الإيطالية.

وقال جيدو فينجا الرئيس التنفيذي لروما "ليوناردو لاعب شاب واكتسب خبرة كبيرة في كرة القدم الإيطالية. أنا واثق من أنه سيتأقلم سريعا وسيكون إضافة جيدة لأسلوب لعب مدربنا الجديد".