عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

أرسنال الإنجليزي يتعاقد مع مهاجم برازيلي شاب

المصدر: لندن - رويترز
صورة نشرها حساب أرسنال للاعب الجديد
رابط مختصر

أعلن أرسنال المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعاقده مع البرازيلي، غابرييل مارتينيلي، بعقد طويل المدى يوم الثلاثاء.

وذكرت تقارير بريطانية أن أرسنال ضم اللاعب البالغ عمره 18 عاما، ويستطيع اللعب كمهاجم متأخر أو كجناح، مقابل حوالي ستة ملايين جنيه إسترليني (7.58 مليون دولار).

وقال أرسنال في بيان بموقعه: سينضم لنا المهاجم البرازيلي غابرييل مارتينيلي من فريق إيتوانو بعقد طويل المدى، سيتم استكمال الصفقة بعد إجراءات التعاقد التقليدية.

وكان المهاجم الشاب انضم لتشكيلة تيتي مدرب البرازيل في معسكر تدريبي قبل كأس كوبا أميركا، لكنه لم ينضم للتشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعبا.

كلمات دالّة

#كوبا أميركا, #البرازيل, #تيتي, #أرسنال

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر