الجمعة.. برشلونة يقدم لاعبه الجديد دي يونغ

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه سيقدم لاعبه الجديد الهولندي، فرانكي دي يونغ، أمام وسائل الإعلام والجماهير يوم الجمعة المقبل في احتفالية تقام في استاد "كامب نو".



وسيوقع لاعب خط الوسط الهولندي دي يونغ، عقداً لمدة خمسة مواسم تنتهي في 30 يونيو 2024. وبلغت قيمة صفقة انتقال دي يونغ من أياكس الهولندي إلى برشلونة 75 مليون يورو، إلى جانب 11 مليون يورو متغيرات.



وتوج دي يونغ مع أياكس في الموسم الماضي بثنائية الدوري والكأس وصعد معه إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، وكذلك لعب دي يونغ دورا في وصول المنتخب الهولندي إلى نهائي النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا.