توتنهام يضم الفرنسي ندومبيلي في صفقة قياسية

قال توتنهام هوتسبير يوم الثلاثاء، إن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضم لاعب الوسط الفرنسي تانجي ندومبيلي من أولمبيك ليون لمدة ست سنوات.

ودفع توتنهام 60 مليون يورو لضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مع بنود إضافية تبلغ عشرة ملايين يورو وهي قيمة تتجاوز أكبر صفقة أبرمها النادي وقيمتها 42 مليون جنيه إسترليني لضم المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز في 2017.

وقال النادي في بيان: يسعدنا أن نعلن ضم اللاعب الدولي الفرنسي تانجي ندومبيلي من أولمبيك ليون. وقع لاعب الوسط عقدا مع النادي حتى 2025.

ولعب ندومبيلي دورا أساسيا في خط وسط ليون الموسم الماضي وخاض 34 مباراة في فريقه السابق في الدوري الفرنسي وساعد ليون للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد أن انهى الموسم الماضي في المركز الثالث.

وندومبيلي هو ثاني صفقة يبرمها توتنهام هوتسبير استعدادا للموسم الجديد بعد ضم الجناح جاك كلارك من ليدز يونايتد يوم الثلاثاء.

وسيستضيف توتنهام منافسه أستون فيلا الصاعد حديثا في مستهل مشواره بالموسم الجديد في العاشر من أغسطس.