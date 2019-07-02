رابيو: بوفون حول وجهتي إلى يوفنتوس

المصدر: برلين - د ب أ

أصبح الفرنسي، أدريان رابيو، جاهزاً لوضع الستة أشهر الصعبة خلفه والمضي قدماً بعدما أكمل انتقاله لفريق يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال رابيو للصحافيين خلال تقديمه لوسائل الإعلام يوم الثلاثاء: الأشهر القليلة الماضية كانت معقدة بالنسبة على المستوى الشخصي والرياضي. ولكن اليوم، أنا جاهز لترك كل هذا خلفي وبدء هذه المغامرة الجديدة.

وكان رابيو (24 عاماً) تم تجميده في ناديه السابق باريس سان جيرمان بعد فشل المفاوضات لتجديد تعاقده في ديسمبر الماضي.

وكشف رابيو، أن جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس السابق، والذي كان في باريس سان جيرمان العام الماضي، كان له تأثير في اختيار يوفنتوس لبدء مسيرة جديدة.

وقال رابيو: تحدث معي جيانلويجي بوفون بشكل رائع عن يوفنتوس ورأيه كان جيداً. على المستوى الشخصي، كنت متفاعلاً معه كثيرا. قال لي العديد من الأشياء المثيرة للاهتمام.

وأضاف: قال إن يوفنتوس هو المكان الصحيح للتقدم بمسيرتي للأمام. موسم في يوفنتوس يحتسب أكثر من أي مكان آخر.

وسيقوم مواريسيو ساري بتدريب يوفنتوس في الموسم الجديد خلفاً لماسيمليانو أليغري، الذي قاد الفريق للتويج بآخر خمسة ألقاب من أصل ثمانية ألقاب متتالية للدوري.

ويبقى الهدف الرئيسي ليوفنتوس هو التتويج باللقب الثالث في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد اللقبين اللذين حققهما في 1985 و1996.

وكان يوفنتوس قام بضم آرون رامسي من فريق أرسنال لتعزيز صفوف الفريق، الذي يضم أيضا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ومع ذلك، حذر رابيو من أن دوري أبطال أوروبا لا يأتي بين ليلة وضحاها، ولكنه قال إنه جاء إلى النادي لمساعدته على الفوز وتحقيق أهدافه الأخرى.