ليلة عصيبة للاعبي الأرجنتين بسبب عمال الفندق و"القنابل"

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، يوم الثلاثاء، أن المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم قضى ليلة عصيبة يوم الاثنين، قبل مباراته المرتقبة أمام البرازيل في الدور قبل النهائي لبطولة كوبا أميركا 2019، بعد أن توجهت الجماهير البرازيلية إلى مقر إقامة الفريق وقاموا بإلقاء قنابل الصوت، ووصل صخب الجماهير للذروة في الفترة ما بين الواحدة والثالثة فجرا، حيث قاموا بإلقاء مجموعة كبيرة من قنابل الصوت.

ويلتقي المنتخبان البرازيلي والأرجنتيني فجر يوم الأربعاء في الدور قبل النهائي لبطولة كوبا أميركا 2019 المقامة في البرازيل.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الإزعاج الذي تعرض له لاعبو الأرجنتين لم تكن الجماهير البرازيلية هي سببه الوحيد، بل شاركت إدارة الفندق الذي تقيم فيه البعثة الأرجنتينية في هذا المخطط أيضا بعدما انطلق رنين جميع هواتف الفندق في وقت واحد وبشكل مفاجئ في السادسة من صباح اليوم (بتوقيت البرازيل).

وأوضحت الصحيفة أن استراتيجية المنتخب البرازيلي للفوز بالمباراة المرتقبة أمام الأرجنتين لم تقتصر فقط على الجوانب الفنية بل تعدتها إلى إزعاج المنافس وحرمانه من الراحة والنوم متعمدة إرهاقه قبل ساعات قليلة من اللقاء التاريخي.