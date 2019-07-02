مواجهات البرازيل والأرجنتين.. تدخلات عنيفة ومشاهد تاريخية

دائما ما تشهد مواجهات البرازيل والأرجنتين إثارة وندية سواء في كوبا أميركا أو كأس العالم، وينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم.

تواجه المنتخبان في الدور الثاني خلال كأس العالم 1982 بإسبانيا، وفازت البرازيل بثلاثة أهدف مقابل هدف.. اللقاء شهد طرد دييغو أرماندو مارادونا بعد اعتدائه على جواو باتيستا، وفي دور الستة عشر من كأس العالم في إيطاليا عام 1990، تألق مارادونا في المباراة، علما أنه لم يكن من المفترض أن يشارك لمعاناته من الإصابة، لكنه تواجد على ملعب "ديلي ألبي" في تورينو ومنح تمريرة حاسمة في هدف كانيجيا الذي منح الفوز للأرجنتين.

وبعدها بعام.. في كوبا أميركا التي احتضنتها تشيلي، التقى منتخبا السامبا والتانغو بالأدوار النهائية.. اللقاء دخل التاريخ من الجانب السلبي، حيث شهد تدخلات عنيفة مما جعل الحكم كارلوس ماسييل يخرج البطاقة الحمراء في خمس مناسبات، ثلاث من جانب البرازيل واثنتان للأرجنتين.

ويعتبر هدف أدريانو في نهائي كوبا أميركا 2004، من المشاهد التي لن تنسى أبدا في تاريخ سوبر كلاسيكو، وكان منتخب الأرجنتين آنذاك بقيادة تيفيز وسافيولا كان متقدما بهدفين مقابل هدف واحد.. لكن هدف "الأمبراطور" في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع أضاع حلم التانغو.. وكسبت البرازيل اللقب بركلات الترجيح.