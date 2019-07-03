إشبيلية يتعاقد مع المدافع الفرنسي كوندي

أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء التعاقد مع المدافع، جيوليس كوندي، من بوردو الفرنسي، بعقد يمتد خمسة أعوام تنتهي في 2024.



ولم يعلن إشبيلية عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن النادي سيدفع 25 مليون يورو وفي هذه الحالة ستكون الصفقة قياسية بالنسبة للنادي، الذي كان قد أبرم أكبر صفقة في تاريخه بضم المهاجم لويس مورييل مقابل 21 مليون يورو.