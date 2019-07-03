البرازيل تحسم الـ"سوبر كلاسيكو".. وتصعد لنهائي كوبا أميركا

وجه المنتخب البرازيلي لكرة القدم إلى نظيره الأرجنتيني وبدد أحلامه في العودة لمنصات التتويج للمرة الأولى منذ أكثر من ربع قرن وتغلب عليه 2 - صفر مساء يوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) المقامة حاليا بالبرازيل.

ولقن المنتخب البرازيلي جيل النجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي درسا قاسيا في مباراة رائعة قدم خلالها التانغو الأرجنتيني أحد أفضل عروضه في السنوات الأخيرة بل إنه العرض الأفضل له في البطولة الحالية. وتأهل المنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) إلى نهائي كوبا أمريكا للمرة الـ20 واقترب خطوة هائلة من التتويج بلقبه التاسع في البطولة.

وأنهى المنتخب البرازيلي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله غابرييل جيسوس في الدقيقة 19، وفي الشوط الثاني، سجل روبرتو فيرمينو الهدف الثاني للسامبا في الدقيقة 71 إثر تمريرة من جيسوس.

وتخلص منتخب السامبا بهذا الفوز الثمين من شبح استاد "مينيراو" في مدينة بيلو هوريزونتي والذي استضاف المباراة بعد خمسة أعوام من هزيمة الفريق الكارثية أمام نظيره الألماني 1 - 7 في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

ويلتقي المنتخب البرازيلي في النهائي يوم الأحد المقبل مع الفائز من المباراة الأخرى بالمربع الذهبي والتي تقام مساء يوم الأربعاء بين منتخبي تشيلي حامل اللقب وبيرو.

وأثار الحكم المساعد حفيظة المنتخب الأرجنتيني بعد نهاية الدقيقة الأولى من المباراة عندما تأخر كثيرافي رفع الراية رغم تسلل روبرتو فيرمينو الذي انفرد بالحارس وسدد الكرة قوية لكن فرانكو أرماني تصدى لها فيما رفع الحكم رايته معلنا عن وجود التسلل. وفرض المنتخب البرازيلي سيطرته على الدقائق الأولى من المباراة وكان الأفضل انتشارا في الملعب والأكثر من ناحية المحاولات الهجومية ولكن المنتخب الأرجنتيني أغلق كل الطرق المؤدية إلى مرماه لتغيب الخطورة الحقيقية.

ولم يتردد الحكم في إشهار البطاقة الصفراء في وجه الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو في الدقيقة التاسع للخشونة مع غابرييل جيسوس وسط موجة من الخشونة المبكرة في المباراة. وسدد لياندرو باريديس كرة صاروخية من مسافة بعيدة للغاية في الدقيقة 12 ولكن الكرة مرت فوق الزاوية العليا اليمنى لمرمى السامبا. ومنحت هذه التسديدة المنتخب الأرجنتيني دفعة قوية وثقة كبيرة ليتبادل الفريق الهجوم مع مضيفه لكن ظلت الأفضلية للسامبا.

واضطر النجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي إلى الرجوع كثيرا لمنتصف الملعب من أجل الحصول على الكرة بعيدا عن الرقابة اللصيقة عليه من أجل بناء هجمات للفريق. واستغل غابرييل جيسوس خطأ من الدفاع الأرجنتيني في الدقيقة 17 وانطلق بالكرة حتى منطقة الجزاء لكن دفاع التانغو عاد سريعا وتدخل في اللحظة الأخيرة لينقذ الموقف.

وقدم داني ألفيش هدية حقيقية لمنتخب بلاده عندما استخلص الكرة ببراعة من لاعبي التانغو وصنع هجمة خطيرة ترجمها جيسوس إلى هدف التقدم في الدقيقة 19 . واستخلص ألفيش الكرة ببراعة من لاعبو الأرجنتيني وتقدم بالكرة وخدع الدفاع عندما مرر الكرة إلى فيرمينو الخالي من الرقابة في الناحية اليمنى ليمررها الأخير عرضية نموذجية قابلها جيسوس المتحفز أمام المرمى دون رقابة حقيقية بتسديدة قوية لتخترق الكرة المرمى على يسار الحارس. وبمرور الوقت، أصبح المنتخب الأرجنتيني أفضل أداء وانتشارا في الملعب وهجوما على المرمى البرازيلي.

وعاند الحظ التانغو في الدقيقة 31 عندما لعب ميسي ضربة حرة بالقرب من وسط الملعب حيث مررها طولية لتصل إلى سيرخيو أغويرو وسط منطقة الجزاء حيث حولها برأسه في اتجاه المرمى لكنها ارتدت من العارضة بعدما اجتازت الحارس البرازيلي أليسون بيكر ليشتتها الدفاع في الوقت المناسب. وقاد ميسي هجمة سريعة من وسط الملعب في الدقيقة 36 ثم مرر الكرة بينية إلى أغويرو المندفع على حدود منطقة الجزاء حيث سدد أغويرو الكرة قوية لكنها ارتطمت بقدم أحد المدافعين لتضيع الفرصة الخطيرة. ونال الأرجنتيني ماركوس أكونيا والبرازيلي داني ألفيش إنذارا في الدقيقة 40 بسبب مشادة بينهما بعد كرة مشتركة. وعاد المنتخب البرازيلي لفرض إيقاع لعبه على المباراة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن الدفاع الأرجنتيني نجح في التصدي لهذه المناوشات من السامبا لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني ، أجرى المدرب تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي تغييرا بهدف الحفاظ على النتيجة وغلق الطريق أمام أي محاولات من التانغو لتعديل النتيجة حيث دفع بلاعب الوسط ويليان على حساب المهاجم إيفرتون.

وتبادل الفريقان الهجمات منذ الدقيقة الأولى في هذا الشوط وكاد لاوتارو مارتينيز يسجل هدف التعادل للتانغو في الدقيقة 50 اثر هجمة خطيرة وتمريرة من أغويرو وصلت إلى مارتينيز داخل منطقة الجزاء ليسددها مباشرة ولكن الحارس البرازيلي بيكر تصدى لها بثبات. وكرر المنتخب الأرجنتيني المحاولة في الدقيقة 52 اثر هجم قادها أغويرو ووصلت منها الكرة إلى ميسي على حدود منطقة الجزاء ليمررها بمهارة إلى رودريغو دي بول الذي سددها صاروخية من حدود منطقة الجزاء ولكن فوق العارضة. ورد المنتخب البرازيلي بهجمة خطيرة حيث تلاعب جيسوس بدفاع التانغو في الدقيقة 56 ثم مرر الكرة إلى فيليب كوتينيو الذي سددها من داخل حدود منطقة الجزاء لكن إلى خارج المرمى.

وعاند الحظ التانغو بشدة في الدقيقة التالية عندما وصلت الكرة إلى ميسي على حدود المنطقة ليسددها قوية لكنها ارتدت من القائم الأيمن ثم تابعها ميسي بتمريرة عرضية لكنها لم تجد من يتابعها وهي على بعد خطوة واحدة من المرمى. ودفع ليونيل سكالوني المدير الفني للتانغو بلاعبه آنخل دي ماريا في الدقيقة 59 بدلا من أكونيا.

وواصل الفريقان محاولاتهما الهجومية في الدقائق التالية. وخرج البرازيلي ماركينوس مصابا ولعب مكانه جواو ميراندا. وحصل ميسي على ضربة حرة أمام منطقة الجزاء مباشرة اثر عرقلة من ألفيش في الدقيقة 65 . وسدد ميسي الضربة الحرة ببراعة لكن بيكر أمسكها بثبات قبل عبور خط المرمى. ورغم الأداء القوي من التانغو، نال الفريق الأرجنتيني صفعة قوية واهتزت شباكه بالهدف الثاني في الدقيقة 71 .

وجاء الهدف عندما ضغط جيسوس على الدفاع الأرجنتيني وخطف الكرة وتقدم بها إلى داخل منطقة الجزاء وسط ملاحقة من الدفاع ثم مرر الكرة لزميله فيرمينو الخالي تماما من الرقابة والذي سددها إلى داخل المرمى بهدوء ليكون هدف الاطمئنان. وتوترت أعصاب لاعبي الفريقين وظهرت بعض الاحتكاكات وتدخل الحكم لفضها سريعا لكنه أنذر المدرب سكالوني بسبب الاحتجاجات. وكثف المنتخب الأرجنتيني هجومه في الدقائق التالية بحثا عن هدف إنعاش الأمل ولكن دون جدوى حيث واصل الفريق إهدار الفرص التي سنحت له لينتهي اللقاء بالفوز الثمين للسامبا.