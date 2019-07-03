الشرطة تطلب مقاطع "فيديو" للتأكد من اتهام نيمار بالاغتصاب

طالبت شرطة مدينة ساو باولو البرازيلية مهلة أطول لإعداد تقرير عن نتائج تحقيقاتها حول الاتهامات الموجهة لنجم الكرة البرازيلية نيمار باغتصاب عارضة أزياء.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الثلاثاء أن السلطات البرازيلية تنتظر حصولها على مجموعة من المقاطع المصورة "فيديو" من الفندق الذي تواجد فيه نيمار مع عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا تريندادي مينديز دي سوزا، ولذلك طالبت بمهلة 30 يوما لتسليم تقريرها النهائي.

وذكرت "ماركا" أن المقاطع المصورة ستساعد سلطات التحقيق على التأكد من بعض النقاط التي يختلف حول حقيقتها شهود القضية .

وكانت الشرطة الفرنسية قد صادرت المقاطع المصورة التي التقطت داخل الفندق الذي ادعت ناجيلا تعرضها للاغتصاب من قبل نيمار داخله، وهو الفندق الواقع في وسط العاصمة الفرنسية باريس.



وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد ذكرت في وقت سابق أن الشرطة الفرنسية قد سلمت هذه المقاطع المصورة للشرطة البرازيلية.

وتم اتهام النجم البرازيلي (27 عاماً) الذي يغيب عن منافسات بطولة كوبا أميركا 2019 التي تستضيفها بلاده حاليا بداعي الإصابة، باغتصاب عارضة الأزياء (26 عاماً) والتي قدمت بلاغا للسلطات البرازيلية بعد أسبوع من لقائها المزعوم مع النجم البرازيلي في باريس.