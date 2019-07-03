الإخفاقات تلاحق ميسي.. و"ويكيبيديا" يسخر من هزائمه

واصل الحظ السيئ الوقوف في وجه ليونيل ميسي مرة أخرى، بعدما ودعت الأرجنتين بطولة كوبا أميركا، بخسارتها بهدفين دون رد أمام البرازيل، غريمتها الأزلية، في نصف نهائي البطولة.

وكان المنتخبان قد لعبا مباراة ندية صباح يوم الأربعاء، شهدت العديد من القرارات الجدلية، منها عدم احتساب ركلتي جزاء للأرجنتين، بحسب قول نجوم الأخير، أو حتى طرد كاسيميرو وألفيش لاعبي المنتخب البرازيلي، ومن المقرر أن يواجه "السلساو" الفائز من بيرو وتشيلي في نهائي كوبا أميركا يوم الأحد القادم.

وعانى ميسي طوال مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني الأول منذ أن ارتدى قميصه في عام 2005، إذ لعب خلال 14 عاماً في 11 بطولة كبرى، 4 كؤوس عالم، 2006 و2010 و2014 و2018، و5 في بطولات كوبا أميركا، 2007 و2011 و2015 و2016 و2019. ولم يستطع الفوز بأي من هذه البطولات طوال هذه السنوات.

ويعاني ميسي من مقارنته بمواطنه الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، الفائز ببطولة كأس العالم 1986، كونه لم يحرز أي بطولة مع المنتخب رغم إنجازاته وأرقامه الكبيرة على مستوى ناديه برشلونة الإسباني، وفوزه بخمس كرات ذهبية، أفضل لاعب في العالم، ما جعل التتويج بقميص الأرجنتين بالنسبة لميسي هاجساً يحاول الوصول إليه في كل مرة يلعب باسم "بلاد الفضة".

وما زاد من معاناة ميسي بالتتويج مع الأرجنتين، هو خسارته في 3 نهائيات متتالية من مونديال 2014 أمام ألمانيا، وكوبا أميركا 2015 و2016 أمام تشيلي بركلات الترجيح، والتي دعته إلى إعلان اعتزاله بسبب الإحباط قبل أن يعود ويلعب لمنتخبه في وقت لاحق.

وتوالت الصور والمنشورات في مواقع التواصل الجتماعي بعد خسارة الأرجنتين أمام البرازيل وتحديدا إضافة حلقة جديدة لمسلسل ميسي وعدم تحقيقه حلمه مع الأرجنتين، فمن بين إحدى هذه الرسائل الساخرة، سخرت صفحة موسوعة "ويكيبيديا" الشهيرة على حسابها في تويتر من عدم وصول ميسي لأي لقب مع منتخبه بقميص الفريق الأول، وكتبت "كل شيء يتغير في موسوعتنا ما عدا فقرة إنجازات المنتخب في صفحة ليونيل ميسي لم تتغير منذ أكثر من 10 أعوام"، مشيرة إلى تحقيقه لقبي كأس العالم للشباب "تحت 20 عاما" في 2005 وفوزه ببطولة المنتخبات للفئة الأولمبية تحت 23 عاما" في 2008.

ولم تقتصر المنشورات على السخرية بل وصل بعضها إلى الشفقة، إذ قام حساب "بي إر فوتبول" الشهير بالتصاميم الخاصة بكرة القدم، بنشر رسمة لميسي وهو بين خزانتين، إحداهما عليها شعار برشلونة وتظهر مليئة بالكؤوس فيما تبدو الأخرى فارغة كونها تحمل شعار الأرجنتين.