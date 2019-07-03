سيدورف واثق من تجاوز الكاميرون أزمة "اللمسة الأخيرة"

يثق كلارنس سيدورف مدرب الكاميرون في قدرة حامل اللقب على تحسين اللمسة الأخيرة أمام المرمى بعد أن تعادل بدون أهداف في آخر مباراتين له بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في مصر.

وقال المدرب الهولندي، الذي سيلتقي فريقه مع نيجيريا في دور 16 بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة، إن تحسين الفاعلية أمام المرمى متعلقة ببعض التفاصيل مشيرا إلى أن ندرة الأهداف أمر معتاد في بعض الأحيان في كرة القدم.

وأضاف سيدورف: في كرة القدم أحيانا لا تسجل في بعض الأسابيع وقد لا يسجل مهاجمون لبضعة أشهر. نحن واثقون في أن المهاجمين سيسجلون لاحقا.



وتعادلت الكاميرون بدون أهداف مع بنين يوم الثلاثاء بعد التعادل بنفس النتيجة أمام غانا بينما فازت 2-صفر على غينيا بيساو في أول لقاء.



وتابع : سجلنا هدفين في أول مباراة وأتيحت لنا الكثير من الفرص في الشوط الثاني.. هذه أمور تحدث. يجب أن نتحسن في بعض التفاصيل خاصة في الجزء الأخير بالملعب وأن نكون أذكى ونخلق المزيد من الفرص.



وسلط سيدورف، الذي يقود منتخبا لأول مرة، الضوء على أن فريقه الملقب باسم "الأسود غير المروضة" لم يستقبل أي هدف حتى الآن في البطولة.



وواصل: لم تهتز شباكنا حتى الآن وأمام بنين لم نستقبل أي تسديدة. هناك الكثير من الأمور الإيجابية. الأمر يتعلق بتفاصيل وبالدقة لحسم الفرص ويجب أن نتقبل أن المنافسين يقومون بعمل جيد في الدفاع في بعض الأحيان. ضغطنا طيلة اللقاء. اعتمدنا على لاعبين من أصحاب النزعات الهجومية ويجب أن نحترم بنين أيضا.