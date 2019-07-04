الأندية التركية تنقلب على bein sports.. وتهدد بالانسحاب

كشفت تقارير صحافية عن نشوب خلاف قوي بين الاتحاد التركي لكرة القدم ورابطة الأندية ضد مجموعة "بي إن سبورتس" القطرية، وذلك بسبب رفض الرابطة دفع مستحقات الأندية التلفزيونية بالعملة التركية مقابل ما يوازي السعر الحالي للدولار، وأكدت التقارير أن القناة القطرية تتجه للانسحاب من تغطية الدوري.

وذكرت صحيفة "ديكان" التركية في تقرير لها، أن الخلاف يكمن في أن رابطة الدوري رفضت صرف مستحقات الأندية عند 5.65 ليرة مقابل الدولار، وأن الأندية التركية ترغب في أن يكون سعر الصرف 4.60 ليرة.

وقالت الصحيفة التركية: مجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية المملوكة لقطر، حصلت على حقوق بث مباريات الدوري التركي لمدة 5 سنوات مقابل 500 مليون دولار، وذلك عن طريق مناقصة في 2016، وعليه تقرر أن تسدد الدفعة الأولى عند سعر صرف 3.26 ليرة تركية، على الرغم من أن سعر صرف الدولار بلغ في الوقت الراهن 5.65 ليرة، إلا أن القنوات القطرية تصر على أن السداد عند سعر صرف 3.79، ورفضت الأندية التركية وقامت بردة فعل قوية.

ولفتت صحيفة "الحرية" التركية أنه سيتم تحديث سعر الصرف الذي تعتمده "بي إن سبورتس" في الاتفاقية كل عام، وذلك وفقا لمؤشر أسعار المستهلك وأسعار الجملة، وبالاستناد إلى هذا المعدل.. ستقوم المجموعة القطرية بالبدء عند سعر صرف 4.60.. ومع ذلك تريد "بي إن سبورتس" أن تثبت سعر الصرف عند 3.80 ليرة، وذلك بحجة تعرضها لأضرار مالية في العام الماضي تقدر بـ 705 ملايين ليرة.