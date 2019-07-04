الاتحاد الأرجنتيني يشكو مستوى التحكيم ويهاجم رئيس البرازيل

تقدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بشكوى رسمية لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) ينتقد فيه مستوى التحكيم خلال مباراة المنتخب الأول التي خسرها أمام البرازيل صفر - 2 في الدور قبل النهائي ببطولة كأس (كوبا أميركا).

وادعى الاتحاد الأرجنتيني أن المنتخب تأذى بشكل واضح من قرارات الحكم الإكوادوري رودي زامبورانو خلال المباراة، ونشر الاتحاد على موقعه الإلكتروني، الخطاب المكون من ست ورقات والذي تم ارساله لكونميبول.

واشتكى الاتحاد الأرجنتيني في خطابه، من عدم الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) للتحقق من قرارين كان من الممكن أن يؤديا إلى احتساب ركلتي جزاء بعد ارتكاب خطأين بحق سيرخيو أغويرو ونيكولاس أوتاميندي.

وظهر أن أغويرو تم عرقلته من قبل داني ألفيش خلال اللقاء، وأبدى لاعبو المنتخب الأرجنتيني استيائهم من عدم احتساب ركلة جزاء عندما سقط أوتاميندي داخل منطقة الجزاء بعد عرقلة من أرثر، وانتقد ليونيل ميسي وليونيل سكالوني، المدير الفني، الحكم مباشرة عقب اللقاء.

وشكك كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني في "أخلاقيات، وولاء، وشفافية" اتحاد كونميبول بعد عملية إعادة الهيكلة عقب فضائح متعددة كما هاجم البرازيل، البلد المضيف للبطولة.

وانتقد تابيا تنظيم البرازيل، والجماهير القليلة ونوعيات الملاعب بينما هاجم رئيس البلاد غايير بولسونارو للتلويح للجماهير من الملعب خلال فترة مابين شوطي مباراة الدور قبل النهائي التي أقيمت في مدينة بيلو هوريزونتي.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة تشيلي يوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما يلعب المنتخب البرازيلي مع منتخب بيرو يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية التي ستقام في ريو دي جانيرو.