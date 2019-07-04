الإسباني رودري يعزز صفوف مانشستر سيتي

المصدر: مانشستر - د ب أ

أكد نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني رودري من صفوف اتلتيكو مدريد.

وذكرت تقارير صحفية أن الصفقة بلغت قيمتها 62 مليون جنيه استرليني ، في صفقة قياسية لمانشستر سيتي.

وانضم رودري (23 عاما) إلى سيتي بعقد يمتد لخمسة مواسم بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

وتفوقت القيمة المالية لهذه الصفقة على الصفقة القياسية السابقة لمانشستر سيتي والتي بلغت قيمتها 60 مليون جنيه استرليني لدى التعاقد مع الجزائري رياض محرز من ليستر سيتي الصيف الماضي.

وقال رودري للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: ما حققه سيتي في أخر عامين مذهل، واتطلع لأكون جزء من هذا الفريق المفعم بالمواهب.

وأضاف: الأمر لا يتعلق فقط بالألقاب لكنهم يمتلكون روح النصر، يقدمون كرة هجومية طوال الوقت وهو أمر يحفزني.