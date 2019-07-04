بوفون يعود إلى يوفنتوس ويجري الفحوصات الطبية

وصل الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون إلى مقر نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم للخضوع للكشف الطبي يوم الخميس، حيث يعود للانضمام لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي بعد رحيله عن الفريق في الموسم الماضي.

ولعب بوفون (41 عاما) مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الماضي وقال إنه سيرحل في صفقة انتقال حر مطلع هذا الشهر.

وكان بوفون قضى 17 عاما مع يوفنتوس، كما ظل مع الفريق بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية كعقوبة لمحاولة التأثير على تعيينات الحكام لإدارة المباريات.

ويعد بوفون من أنجح حراس المرمى في العالم حيث فاز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي مع بارما، وتسع ألقاب للدوري الإيطالي مع يوفنتوس، ولقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، وكأس العالم مع إيطاليا كجزء من 176 مباراة دولية خاضها.

ودائما ما استعصت بطولة دوري أبطال أوروبا عليه، ولكنه خسر المباراة النهائية للبطولة مع يوفنتوس في نسخ 2003 و2015 و2017.

وكان يوفنتوس، تحت قيادة ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نشطا في سوق الانتقالات للاعبين المنتهية عقودهم بنهاية الموسم، وذلك في محاولة لتدعيم صفوف الفريق من أجل التتويج باللقب القاري الغائب عن الفريق منذ 1996.

وانضم بالفعل ثنائي خط الوسط آرون رامسي وأدريان رابيو إلى يوفنتوس من أرسنال وباريس سان جيرمان على الترتيب.

وسيتنافس بوفون مع الحارس البولندي فويتشيك تشيزني على حراسة المرمى في الموسم الجديد، حيث يحتاج الحارس المخضرم لخوض ثماني مباريات في الدوري الإيطالي ليتخطى الرقم القياسي من حيث عدد المشاركات في الدوري الإيطالي المسجل بإسم باولو مالديني لاعب ميلان الإيطالي السابق.