بالصور.. ريفر بليت يفتح ملعبه لإيواء المشردين من البرد

فتح نادي ريفر بليت أبواب ملعب "مونومنتال" للمشردين مع انخفاض درجات الحرارة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وذكر النادي أن أكثر من مئة شخص قضوا فجر يوم الخميس في صالة الكاراتيه بالملعب، ودعا الأشخاص للتبرع بملابس وأغطية للتدفئة.

ووزع النادي وجبات ساخنة لضيوفه بعدما انخفضت درجة الحرارة لثلاث درجات مئوية في شتاء نصف الكرة الجنوبي.

ووفقا للإحصائيات الرسمية هناك ما يقرب من ألف مشرد في بوينس آيرس ولكن وفق المنظمات الاجتماعية فإن العدد أكبر بكثير. وتعاني الأرجنتين من أزمة اقتصادية منذ سنوات.

ويعد نادي ريفر بليت هو أكثر الأندية شهرة بجانب منافسه في المدينة بوكا جونيورز، وكان ريفر بليت تغلب على بوكا جونيورز في نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس في ديسمبر الماضي.