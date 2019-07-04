سان جيرمان يضم هيريرا لمدة 5 سنوات

المصدر: باريس - د ب أ

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم يوم الخميس، تعاقده مع الإسباني أندير هيريرا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عقب انتهاء عقده مع الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) بنهاية الموسم المنصرم.

وبلغت مدة التعاقد مع هيريرا خمسة أعوام، حيث ينتهي عقده مع فريق العاصمة الفرنسية في 30 يونيو عام 2024.

ونقل الحساب الرسمي لسان جيرمان عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن هيريرا قوله :باريس سان جيرمان هو أعظم ناد في فرنسا. إنه مستمر في التحسن وينافس من أجل الفوز بجميع الألقاب الممكنة.

أوضح هيريرا :كنت أتطلع للمجيء إلى باريس وارتداء تلك الألوان. آمل أن أستمر في صناعة التاريخ مع النادي. الانضمام لسان جيرمان هو شعور رائع. أنا أيضا أحب تلك المدينة.

وتابع :باريس هي أجمل مدينة في العالم، أتعهد لكم بثلاثة أشياء: العمل والكفاءة المهنية والحماس. أعد أيضا بتحسين لغتي الفرنسية لأنني أعتقد أن اللغة أمر هام للغاية للتواصل مع باقي اللاعبين.

ولعب هيريرا 189 مباراة في خمسة مواسم مع مانشستر يونايتد، وسجل خلالها 20 هدفا بالإضافة إلى 27 تمريرة حاسمة، وتوج معه ببطولات الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

يذكر أن سان جيرمان احتفظ بلقب الدوري الفرنسي للموسم الثاني على التوالي، علما بأنه فاز بستة ألقاب في آخر سبعة مواسم.