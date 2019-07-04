لامبارد يعد جماهير تشيلسي بالاعتماد على الأسلوب الهجومي

قال فرانك لامبارد المدير الفني الجديد لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم إنه سيعمل في كل ساعة ممكنة لجلب النجاح للنادي، وكان تشيلسي أعلن تعيين فرانك لامبارد كمدير فني جديد للفريق الأول بعقد مدته ثلاث سنوات، خلفا لماوريسيو ساري الذي انتقل لتدريب يوفنتوس.

ووقع لامبارد، هداف تشيلسي عبر التاريخ، على عقود تدريب تشيلسي لثلاث سنوات بعدما اتفق النادي مع ديربي كاونتي على الشروط المالية.

وقال لامبارد للموقع الرسمي لنادي تشيلسي على الانترنت :فخور جدا لأنني سأعود لتشيلسي كمدير فني. الجميع يعرف مدى حبي لهذا النادي والتاريخ الذي تقاسمناه، ولكن سيكون تركيزي على وظيفتي الحالية والاستعداد للموسم المقبل.

وأضاف :أنا هنا لأعمل بكد، وجلب المزيد من النجاح للنادي ولا يمكنني الانتظار للبدء، سعيد لكوني هنا. النادي كان في قلبي لفترة طويلة، ولكن بمجرد أن نتخطى مرحلة العواطف، فإن ما سيحصل عليه النادي مني هو مدرب شاب، مدرب سيعطي كل شيء، كل ساعة من اليوم سيعطيها للعمل الجاد لتشكيل فريق يمكن للجماهير أن تفخر به.

وأكمل : إذا كان بإمكاني رؤية فريق يعمل بكد، لديه طاقة كبيرة، لديه موهبة حقيقية، والموهبة التي أعرفها موجودة بالفريق بالفعل, سأكون سعيدا وقتها.

وقضى لامبارد، لاعب خط الوسط السابق، 13 عاما مع تشيلسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا في 2012، بجانب العديد من الألقاب المحلية، وهو أفضل هداف في تاريخ النادي برصيد 211 هدفا سجلها في 648 مباراة شارك بها.

وكان لامبارد قاد فريق ديربي كاونتي للعب في الأدوار الفاصلة المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي في موسمه الأول كمدير فني.

وسيتولى لامبارد تدريب تشيلسي خلفا لماوريسيو ساري، الذي قاد تشيلسي في الموسم الماضي قبل العودة مرة أخرى لإيطاليا، وفاز ساري بالدوري الأوروبي وأنهى الموسم الماضي في المركز الثالث ، لكن المدرب المخضرم فشل في التأقلم مع النادي اللندني.

وتحت ملكية رومان أبراموفيتش، التي استمرت 16 عاما تم تغيير 12 مدربا، ويتوقع أن يعيد لامبارد تشيلسي للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي مباشرة.

وأكد لامبارد أنه سيحاول انتاج نوعية كرة القدم الهجومية التي اعتادت عليها جماهير تشيلسي في السنوات الأخيرة. وقال : أود البقاء في تنافس، ومساعدة اللاعبين الصغار، وضمهم للفريق وسأحول بكد لجلب النجاح للنادي، من السهل القاء الكلمات.. ولكن بالنسبة لي، لا أستطيع الانتظار لبدء العمل، ورؤية الفريق في ملعب التدريب. أريد أن يلعبوا كرة قدم بشكل جيد، أريد منهم أن ينقلوا الكرة بشكل سريع.لا أريد أن أكون استنساخ لأي مدرب. سأحول ان أحصل على كافة المعلومات، وأكون نفسي، رغبتي الكبيرة أن أكون هنا وأعمل بكد، أعتقد انني فعلت هذا في الملعب، حاولت إخراج أفضل ما عندي، وهذا ما سأحاول فعله كمدرب.

وانضم أيضا لتشيلسي كل من جودي موريس وكريس جونز، اللذان عملا مع لامبارد في ديربي، بينما تم تعيين بيتر تشيك حارس مرمى الفريق السابق مستشارا التقنية والأداء. وسيتم تقديم لامبارد لوسائل الإعلام في وقت لاحق.