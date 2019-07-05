أتلتيكو مدريد يفتح النار على برشلونة بسبب غريزمان

أصدر أتلتيكو مدريد الإسباني، يوم الجمعة، بيانا حث فيه مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان على الانضمام إلى معسكر الفريق يوم الأحد من أجل البدء في الاستعدادات للموسم الجديد.

وأصدر أتلتيكو مدريد بيانه بعد التصريحات التي أطلقها رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، يوم الجمعة في مؤتمر صحافي، والتي أكد خلالها اهتمامه بضم غريزمان وأنه بدأ مفاوضاته مع أتلتيكو مدريد في هذا الشأن.

وقال أتلتيكو مدريد في بيانه الذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: بعد التصريحات التي قالها رئيس نادي برشلونة لكرة القدم، جوسيب ماريا بارتوميو، عن لاعبنا أنطوان غريزمان يرغب أتلتيكو مدريد في أن يفصح عن الآتي: أخبر غريزمان في 14 مايو ميغيل أنخيل خيل (المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد) ودييغو بابلو سيميوني (المدرب) قراره بالرحيل عن النادي في نهاية الموسم.

وأضاف النادي المدريدي قائلا: في الأيام اللاحقة على هذا اللقاء علم أتلتيكو مدريد أن نادي برشلونة لكرة القدم واللاعب توصلا لاتفاق في مارس الماضي، وتحديدا بعد مباراة العودة أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، وعلمنا أنهما كانا يتفاوضان بشأن بنود التعاقد منذ منتصف فبراير.

وتابع أتلتيكو مدريد في بيانه قائلا: فيما يتعلق بتصريحات الرئيس بارتوميو التي قالها اليوم الجمعة نرغب في أن نؤكد أنه بالفعل عقد اجتماع يوم الخميس بين ميغيل أنخيل خيل والرئيس التنفيذي لبرشلونة، أوسكار غراو، بناء على طلب من برشلونة، وأعرب السيد غراو عن رغبته في تأجيل دفع قيمة الشرط الجزائي الخاصة باللاعب التي تقلصت من 200 إلى 120 مليون يورو في أول يوليو، أتلتيكو مدريد رد بالرفض بعد أن أدرك أن نادي برشلونة لكرة القدم واللاعب افتقدا الاحترام للنادي وجماهيره على حد سواء.



وأكمل: وعلى ضوء هذا طالب أتلتيكو مدريد اليوم الجمعة اللاعب بتنفيذ التزاماته التعاقدية مع نادينا وأن يحضر يوم الأحد المقبل إلى النادي من أجل بدء الاستعدادات للموسم المقبل مع باقي زملائه.