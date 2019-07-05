الهولندي كوكو يخلف لامبارد في ديربي كاونتي

قال ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة إنه عين الهولندي فيليب كوكو مدربا جديدا لمدة أربع سنوات ليخلف فرانك لامبارد الذي انتقل لقيادة تشيلسي يوم الخميس.

ويصل كوكو (48 عاما) إلى ديربي بعد أن ترك تدريب فناربخشه التركي في أكتوبر الماضي عقب فترة محبطة استغرقت 15 مباراة فقط.

وقال ميل موريس الرئيس التنفيذي لديربي في بيان :نواصل تطوير فلسفتنا في النادي ومنذ أول اتصال مع فيليب وطاقمه كان من الواضح أننا نتشاطر نفس الرؤى.

وأضاف :الفريق قوي ونود أن نبني على هذه الفترة المميزة وأن نحتفظ بأسلوب لعبنا وقيم نادينا مع الاعتماد بشكل متزايد على أبناء الأكاديمية وفيليب يتفهم ذلك.

وبدأ كوكو، الذي خاض 101 مباراة دولية مع هولندا، مشواره التدريبي بنجاحات مميزة مع أيندهوفن بين 2013 و2018 وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري ثلاث مرات.

وسيلتحق كوكو بفريق ديربي في فلوريدا خلال معسكر تدريبي لمدة عشرة أيام يتضمن خوض مباراتين وديتين، وتحت قيادة لامبارد صعد ديربي إلى نهائي ملحق الصعود للدوري الممتاز في الموسم الماضي لكنه خسر أمام أستون فيلا.

وعاد لامبارد، الذي سجل 211 هدفا خلال 648 مباراة مع تشيلسي بين عامي 2001 و2014، إلى ستامفورد بريدج ليخلف ماوريتسيو ساري.