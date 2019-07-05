بارتوميو يوضح حقيقة مفاوضات غريزمان.. ويكشف موقف نيمار

قال جوسيب بارتوميو، رئيس برشلونة، إن النادي يدرك أن نيمار يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لكن النادي الفرنسي لا يريد بيع المهاجم البرازيلي.

وقال بارتوميو خلال المؤتمر الصحافي يوم الجمعة: نعرف أن نيمار يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان لكننا ندرك أيضا أن باريس سان جيرمان لا يرغب في بيعه، لذلك لن نضمه.

كما كشف بارتوميو عن اجتماع بين أوسكار غراو الرئيس التنفيذي لبرشلونة وميجل أنخيل جيل مارين الرئيس التنفيذي لأتليتيكو مدريد بشأن انتقال مهاجم فرنسا أنطوان غريزمان، الذي أعلن في مايو أنه سيترك فريق العاصمة الإسبانية.

وتراجع شرط فسخ عقد غريزمان من 200 مليون يورو (224.4 مليون دولار) إلى 120 مليون يورو، لكن بارتوميو قال إن النادي يحاول الوصول إلى اتفاق بدون دفع هذا الشرط.

وأضاف: يوم الخميس عقدنا اجتماعا في مدريد، جيل مارين وأوسكار غراو تقابلا وطلبنا معرفة إن كان بوسعنا التفاوض من أجل غريزمان.

ورفض غريزمان عرضا للانتقال إلى برشلونة العام الماضي، وأعلن استمراره مع أتليتيكو في فيلم وثائقي أطلق عليه "القرار".