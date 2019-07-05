تقديم الهولندي دي يونغ أمام 20 ألف متفرج في كامب نو

احتشد 20 ألف مشجع لاستقبال لاعب برشلونة الجديد فرينكي دي يونغ الذي ظهر في أرضية ملعب نو كامب لأول مرة أثناء تقديمه للجماهير يوم الجمعة بعد ستة أشهر من الاتفاق مع أياكس أمستردام على انتقاله مقابل 75 مليون يورو إلى بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقام اللاعب الهولندي الدولي (22 عاما) بتقبيل شعار برشلونة على قميص الفريق أكثر من مرة وأبلغ الجماهير "ارتداء قميص برشلونة لأول مرة يشعرني بالفخر".

ولعب دي يونغ دورا كبيرا في فوز أياكس بالدوري والكأس في هولندا الموسم الماضي، إضافة لتجاوز ريال مدريد ويوفنتوس في طريقه إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تعرض لهزيمة مؤلمة أمام توتنهام هوتسبير.

وسيعزز لاعب الوسط، الذي وقع عقدا لخمسة أعوام، من ارتباط برشلونة بكرة القدم الهولندية الذي بدأ في 1973 بضم يوهان كرويف الذي أحدث ثورة في النادي الكاتالوني كلاعب ولاحقا كمدرب.