رايولا: الجميع في يونايتد يعلم نية بوغبا بالرحيل

قال مينو رايولا وكيل أعمال لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا لصحيفة تايمز اليوم الجمعة إن اللاعب مستعد للرحيل عن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الصيف الحالي وإنه يعمل على تحقيق ذلك.

وقدم بوغبا، الذي انتقل إلى يونايتد قادما من يوفنتوس في 2016 مقابل مبلغ قياسي عالمي حينها بلغ 89.3 مليون جنيه إسترليني، أداء مهزوزا وغير ثابت رغم تسجيله 31 هدفا في 142 مباراة في كافة المسابقات.

وقال رايولا لصحيفة تايمز "الجميع في النادي بداية من المدرب وحتى مالك النادي يعرفون رغبات بول. الكل يعرف عزمه على الرحيل. نتناقش في هذا الشأن. يعلم الجميع مشاعر بول".

وربطت وسائل إعلام بريطانية اللاعب البالغ عمره 26 عاما والفائز مع فرنسا بكأس العالم العام الماضي بانتقاله إلى ريال مدريد للانضمام إلى مواطنه زين الدين زيدان مدرب الفريق الإسباني أو العودة إلى يوفنتوس فريقه السابق.

وقال بوغبا الشهر الماضي في طوكيو إن "الآن قد يكون الوقت المناسب لخوض تحد جديد في مكان اخر".

ويقضي بوغبا حاليا جولة ترويجية في نيويورك بينما يستعد يونايتد للسفر إلى أستراليا الأسبوع المقبل لخوض عدة مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد.

ولم يؤكد رايولا ما إذا كان بوغبا سينضم لبعثة الفريق قائلا "لا يمكنني قول أي شيء. أتعامل مع الأمر يوم بيوم".

ويفتتح مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد باستضافة تشيلسي في أولد ترافورد في 11 أغسطس المقبل.