رسمياً.. ريغيلون ينضم إلى صفوف إشبيلية

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة انتقال لاعبه سيرخيو ريغيلون إلى صفوف نظيره إشبيلية على سبيل الإعارة حتى عام 2020.

وقال ريال مدريد في بيان له يوم الجمعة: ريال مدريد وإشبيلية اتفقا على إعارة سيرخيو ريغيلون في الموسم المقبل حتى 30 يونيو 2020.

وكان الظهير الأيسر الإسباني"22 عاما" أحد العناصر الرئيسية في ريال مدريد خلال فترة ولاية المدرب غولين لوبيتيغي، الذي يتولى حاليا المهمة الفنية لإشبيلية، كما كان يشارك في المباريات أيضا بصفة أساسية تحت قيادة المدير الفني السابق للنادي الملكي، الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

ولكن بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق، عاد البرازيلي اللاعب مارسيلو لشغل مركز الظهير الأيسر للفريق مرة أخرى، مما دفع ريغيلون للبحث عن فرصة جديدة خارج أسوار ريال مدريد.