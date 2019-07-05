هيكتور هيريرا: أتوق للعمل مع سيميوني.. وسنعمل كعائلة واحدة

أكد اللاعب المكسيكي هيكتور هيريرا المنتقل حديثا لصفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم أنه "يتوق" للعمل مع المدير الفني لفريقه الجديد، الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وقال هيريرا في مقابلة مع الموقع الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد على الانترنت: "هو المسؤول عن الفريق وأتحرق شوقا من أجل الاستماع لما يريده من اللاعبين، أنا سعيد للغاية كوني أصبحت جزءا من فريقه".

وأعرب هيريرا عن سعادته بالانتقال لصفوف أتلتيكو مدريد، كما أكد أنه يأمل في البقاء في النادي لسنوات عديدة، وأضاف قائلا: "أتعرف حاليا على منشآت النادي، وعلى الزملاء وعلى الجميع في هذه المؤسسة، أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا".

وأوضح هيريرا أن مشروع أتلتيكو مدريد، هو السبب الذي دفعه للانتقال إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

وأكمل قائلا: "من المهم للغاية أن نكون كعائلة واحدة والعمل معا من أجل تحقيق أشياء مهمة، وهذا أمر مفيد لمستقبلي ومستقبل أتلتيكو مدريد".

وأعرب النجم المكسيكي عن رغبته الجامحة في اللعب على ملعب "ميتروبوليتانو"، معقل أتلتيكو مدريد، الذي وصفه بأنه "ملعب مذهل".