أتلتيكو مدريد يضم المهاجم موراتا بشكل دائم

سينضم ألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا لكرة القدم إلى أتلتيكو مدريد بصفة نهائية بعد انتهاء فترة إعارته من تشيلسي التي تمتد 18 شهرا كما أعلن الناديان يوم السبت.

وترك موراتا تشيلسي في يناير الماضي لينتقل إلى أتلتيكو، وقال في مايو إنه لا يخطط للعودة لناديه المنافس بالدوري الانجليزي الممتاز والذي شهد تراجع مستواه في الموسم الماضي. لكن اللاعب (26 عاماً) استعاد لمساته الحاسمة مع أتلتيكو وسجل ستة أهداف في 17 مباراة منذ انضمامه.

وقال وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني في بيان: اتفق النادي مع تشيلسي على انتقال ألفارو موراتا بشكل نهائي بدءا من أول يوليو 2020.

وأضاف: سيلعب المهاجم الإسباني مع فريقنا على سبيل الإعارة هذا الموسم كما كان الاتفاق عند ضمه ثم سيكمل الانتقال النهائي مع بداية موسم 2020-2021.

وانضم موراتا إلى تشيلسي قادما من ريال مدريد في 2017 وسجل 24 هدفا في 72 مباراة مع الفريق اللندني. وقال تشيلسي: نود أن نشكر ألفارو على إسهاماته ونتمنى له الأفضل والحظ السعيد في المستقبل.