الاتحاد البرازيلي: تيتي سيبقى بغض النظر عن النتائج

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن المدرب تيتي سيستمر في منصب المدير الفني للمنتخب الأول بغض النظر عن نتيجة مباراة الفريق أمام منتخب بيرو المقررة يوم الأحد في نهائي كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا 2019).

وذكر الاتحاد في بيان: الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يعبر عن ثقته في عمل الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي بقيادة المدير الفني تيتي، ونؤكد أن هذه العلاقة ستستمر.

وكانت شائعات قد أثيرت حول إمكانية أن يرحل تيتي (58 عاماً) طواعية عن منتخب السامبا الذي يتولى تدريبه منذ ثلاث سنوات. وجدد المدرب عقده في العام الماضي ليستمر مع "سيليساو" حتى نهاية كأس العالم 2022. أما سيلفينيو، مساعده فسيرحل إلى نادي ليون الفرنسي فيما سينضم ايدو غاسبار، منسق المنتخب البرازيلي، إلى نادي أرسنال الإنجليزي.

وأعرب لاعبون في المنتخب البرازيلي عن أملهم في بقاء تيتي مع السامبا، وصرح اللاعب ماركينيوس قائلا :هو مدرب حقق نتائج جيدة، كما أنه يحظى بحب وثقة الفريق. وقال زميله كاسيميرو :الأرقام تتحدث عن نفسها، ولابد من احترام تيتي فهو الفائز.

ويسدل المنتخب البرازيلي الستار يوم الأحد على فعاليات النسخة السادسة والأربعين من بطولات كأس كوبا أميركا، والتي تستضيفها بلاده، بمواجهة منتخب بيرو في المباراة النهائية للبطولة على ملعب استاد "ماراكانا" العريق في ريو دي جانيرو.

وسبق للمنتخب البرازيلي التتويج بلقب البطولة ثماني مرات، بينما فاز منتخب بيرو بالبطولة مرتين فقط.