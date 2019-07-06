بيرو تستعين بـ"ساحر" لضرب البرازيل وخطف اللقب

عادة ما تستعين فرق كرة القدم بأطباء نفسيين أو متخصصين لتحفيز اللاعبين، لكن بيرو التي ستخوض نهائي كأس كوبا أميركا لكرة القدم يوم الأحد أمام البرازيل استعانت بساحر لمساعدة الفريق.



وأدى الممثل الكوميدي إرنستو كاربيو، لاعب سابق لأحد فرق الهواة لم يحالفه التوفيق ويشتهر باسم الماغو بلومو، عرضا سحريا أمام منتخب بيرو لأول مرة قبل المشاركة في كأس كوبا أميركا 2015.



ومنذ ذلك الحين يراه القائمون على الفريق كفأل حسن، حيث احتلت بيرو المركز الثالث ليقرر بعدها الأرجنتيني ريكاردو غاريكا مدرب الفريق دعوته في كل مباراة للترفيه على اللاعبين خلال وقت الفراغ.



وواصلت بيرو إبهار منافسيها بالاستعانة بالماغو حيث تأهلت إلى نهائيات كأس العالم 2018 بعد 36 عاما من الغياب، وبلغت نهائي كأس كوبا أميركا لأول مرة منذ عام 1975، حيث ستلتقي مع البرازيل صاحبة الأرض في استاد ماراكانا الشهير يوم الأحد.



ويعتقد الجناح كريستيان كويفا كثيرا في قدرات الماغو لدرجة أنه خاض مباراة تشيلي في قبل النهائي وهو يضع ثماني قطع من الألماس في جوربه الأيمن.



وقال كاربيو لصحيفة الموندو الإسبانية: أعتقد أن الخرافة موجودة في تراث كرة القدم. الفكرة تتركز على إخراج الطاقة والمشاعر الجيدة. لكن الحياة هكذا. عندما تكون في حالة مزاجية جيدة الأمور تسير بشكل جيد وأعتقد أن هذا ما يشعره به اللاعبون معي.



وسحقت البرازيل منتخب بيرو 5-صفر في مباراة الفريقين ضمن دور المجموعات في البطولة الحالية، على أن تواجهها في المباراة النهائية.