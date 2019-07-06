لوفتوس-تشيك يوقع عقداً جديداً مع تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت أن لاعبه روبن لوفتوس-تشيك وقع على عقد جديد سيبقي اللاعب في ستامفورد بريدج حتى 2024.



وخاض لوفتوس-تشيك لاعب منتخب إنجلترا والبالغ من العمر 23 عاما 40 مباراة في كافة المسابقات مع تشيلسي، وسجل 10 أهداف لينهي الفريق في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز ويفوز بلقب الدوري الأوروبي.



وقال لوفتوس-تشيك لموقع النادي على الإنترنت: أنا سعيد حقا لأنني تمكنت من البقاء هنا لخمس سنوات مقبلة. إنه المكان الذي نشأت فيه وأنا ألعب كرة القدم ويحدوني الأمل أن استمر في اللعب هنا لفترة أطول.



وزاد: وأنت في سن ثماني أو تسع سنوات، فإنك لا تفكر على الإطلاق في أنك ستستمر هنا لفترة طويلة. تريد أن تستمتع بنفسك وأن تلعب مع أصدقائك.



وأضاف: عندما أنظر إلى الخلف وأرى مدى الجهد المبذول والثمار التي جنيتها، أشعر بالارتياح. هذا يجعلني أرغب في العمل بشكل أكثر قوة لتحقيق المزيد في المستقبل.



وخضع لوفتوس-تشيك لجراحة لعلاج قطع في وتر العرقوب في مايو الماضي، وهو ما أجبره على الغياب عن نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال غريمه اللندني في المباراة التي فاز فيها تشيلسي 4-1.



ويستعد تشيلسي، الذي يخضع لعقوبة عدم ضم لاعبين جدد لفترتي انتقال، للموسم الجديد تحت قيادة مدربه الجديد فرانك لامبارد عقب مغادرة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري النادي وانضمام إيدن هازارد صانع اللعب إلى ريال مدريد.