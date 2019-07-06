مدير أعماله: كلوب يفكر في تدريب ألمانيا بعد لوف

كشف مارك كوشكه مدير أعمال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن كلوب قد يتولى تدريب المنتخب الألماني في السنوات المقبلة.

وأوضح كوشكه، في مقابلة مع صحيفة "فيلت" الألمانية يوم السبت: يورغن نفسه قال ذات مرة إنه في حالة تخلى يواخيم لوف عن فكرة الاستمرار في تدريب المنتخب الألماني، فإنه قد يخلفه في هذه المهمة.

وفي الوقت نفسه، أشار كوشكه إلى ارتباط كلوب بعقد مع ليفربول حتى صيف 2022 وأنه قد يمدد العقد مع النادي الإنجليزي، كما يمتد عقد لوف مع المنتخب الألماني "مانشافت" حتى كأس العالم 2022.