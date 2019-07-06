ميسي يطرد بالبطاقة الحمراء للمرة الثانية في تاريخه

تعرض ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، للطرد للمرة الثانية في مسيرته أمام تشيلي خلال مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كوبا أميركا.

وكان ميسي قد اشتبك مع قائد المنتخب التشيلي غاري ميديل عند الدقيقة 38 ليقرر حكم المباراة الباراغوياني ماريو دياز إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعبين مباشرة، ليكمل المنتخبان المباراة بعشرة لاعبين.

وتعود أول بطاقة حمراء حصل عليها ميسي في عام 2005 عندما سجل مشاركته الأولى بقميص الأرجنتين بعدما دخل بديلا للمهاجم ليساندرو لوبيز، في الدقيقة 64 ليحصل على البطاقة الحمراء بعدها بدقيقة كونه ضرب لاعب المنتخب المجري بمرفقه.

وخلال مسيرته مع برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني التي بدأت قبل 14 عاماً، حصل ميسي على 69 إنذاراً مع ناديه فيما طرد مرتان مع الأرجنتين وحصل على 8 إنذارات.